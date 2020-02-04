10 "нелогичных" фактов о мужчинах, которые ты видишь ежедневно

Он и Она 169

Мужчины порой совершают очень странные поступки. Однако практически все из них можно объяснить с научной точки зрения – именно этим мы сейчас с вами и займемся. Нелогичная…